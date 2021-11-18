Александр Лазарев: «Мы все были командой Мякуша, сейчас мы — команда Текслера»

Новый председатель ЗСО провел первую пресс-конференцию в роли спикера регионального парламента

18 ноября прошла первая пресс-конференция нового председателя Законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева. На первом публичном выступлении он рассказал о работе над региональным бюджетом на 2022 год, перспективах «антиковидного законодательства» и личных мотивах пойти работать в органы власти, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам Александра Лазарева, он не планировал специально свою политическую карьеру.

Напомним, начинал трудовую деятельность будущий спикер водителем грузовика, затем перешел в бизнес: в начале 2000-х он открыл салоны сотовой связи на Южном Урале, затем возглавил производственные предприятия. В 2015 году, по словам Лазарева, Совет работодателей Южноуральска предложил выдвинуть его кандидатуру в главы города. В 2020 году аналогичное предложение поступило от областных властей уже относительно депутатского мандата.

«Год назад я не планировал стать председателем ЗСО вместо Владимира Викторовича (Мякуша. — Прим. ред.). Не думаю, что моя кандидатура рассматривалась настолько заранее: за год все равно где-нибудь да „протекло“. Я понимаю, какая это большая ответственность, но и в бизнесе, и в органах исполнительной власти, и в Законодательном собрании от предложений я не отказывался. Хочется сделать на новом месте что-то полезное, запомниться людям. У меня есть свой личный девиз: „Все мое — лучшее“. Южноуральск постоянно входил в первую десятку рейтинга муниципалитетов Челябинской области. Хочу надеяться, что и наше Законодательное собрание станет лучшим в России», — объяснил Александр Лазарев.

Всех журналистов, конечно, интересовали изменения в структуре. Напомним, после выборов в Госдуму федеральными депутатами стали два вице-спикера ЗСО, а теперь и Лазарев, ранее занимавший должность первого зампреда, также оставил этот пост в связи с повышением. Таким образом, из семи положенных по штату зампредов в ЗСО в наличии только четыре.

«Владимир Мякуш очень много вопросов замыкал на себя. В ближайший месяц-полтора мне предстоит вникнуть во все обязанности председателя ЗСО. Потом будем думать о кандидатурах на смену выбывшим. Вопрос непростой, требует многочисленных консультаций. Тем более надо учитывать, что первый вице-спикер должен быть депутатом на освобожденной основе. А большинство депутатов собрания где-то работают. Резких кадровых изменений я не хочу. Была команда ЗСО, мы все были командой Мякуша. Будет ли команда Лазарева, сказать пока не могу. Пока мы все — команда губернатора Текслера, жителей Челябинской области», — пояснил Александр Лазарев.

Спикер также добавил, что в ближайшее время не хочет заниматься кадровой политикой в ЗСО, потому что задачей номер один для областных депутатов стоит принятие бюджета на 2022 год.

Напомним, сам Лазарев, помимо должности первого заместителя председателя Собрания, возглавлял комитет по бюджету и налогам. Так что принятие главного финансового документа для него крайне важно.

Лазарев рассказал, что в первом чтении принятие бюджета состоится уже в ближайшие дни. Но к декабрю возможны изменения. Например, дополнительные транши из федерального центра.

«Пока у нас все идет по нарастающей. Увеличено финансирование сферы здравоохранения, запланировано строительство новых больниц в Златоусте, Магнитогорске, увеличены фонды на дорожный ремонт, а статья „Закупки автотранспорта“ выросла на 900% — с 1 миллиарда рублей до 9 миллиардов», — уточнил Александр Владимирович.

Не обошел вниманием председатель и тему коронавируса. Разумеется, всех интересует, будут ли вводиться различные ужесточения и ограничения в обычную жизнь южноуральцев. Лазарев напомнил, что так называемый закон о QR-кодах разрабатывается в Москве. Затем Госдума разошлет законопроект по регионам. Депутаты ЗСО рассмотрят документ и внесут предложения вместе с профильными министерствами и Роспотребнадзором. Лазарев заметил, что при этом будут учтены пожелания жителей Челябинской области.

Вообще, на протяжении пресс-конференции новый спикер несколько раз возвращался к теме внимания к запросам граждан. По словам Лазарева, именно поэтому он стал одним из основных разработчиков регионального закона об инициативном бюджетировании. Он пояснил, что, как еще недавно представитель исполнительной власти, хорошо видит проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются органы местного самоуправления.

Инициативное бюджетирование, по его мнению, позволяет решить самые горячие, волнующие жителей вопросы.

«Это работает! Люди очень заинтересованы возможностью направлять средства на животрепещущие проблемы. Чаще всего, конечно, речь идет о благоустройстве. Но есть и другие вопросы. Жители области уже обращались к региональным властям с просьбой увеличить инициативное бюджетирование на 2022 год. Эта просьба была услышана. Объем средств для реализации идей граждан в следующем году вырастет в два раза. До 1,5 миллиарда рублей», — объяснил Александр Лазарев.

Кроме того, в ближайшее время, по словам спикера, будут внесены поправки в закон об инициативном бюджетировании. В части бюджета будет увеличено время на подачу заявок, чтобы больше южноуральцев смогли предложить властям свои идеи.

В заключение Лазарев подчеркнул, что для него главное — работа с людьми.