Александр Лазарев рассказал об изменениях в системе инициативного бюджетирования

Сумма, выделенная на реализацию идей граждан, удвоена

В ближайшее время депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрят поправки в закон об инициативном бюджетировании, в числе изменений — увеличение временных сроков для подачи проекта жителями. Об этом новый спикер регионального парламента сообщил во время своей первой пресс-конференции в новом амплуа.

«Я стал одним из разработчиков проекта в области, потому что мне было видно проблемы органов муниципальной власти. И он работает! Людей настолько это заинтересовало, сейчас уже просят увеличить заложенную на это сумму. Инициативное бюджетирование было 750 миллионов рублей, стало 1,5 миллиарда рублей. От этого зависит успешная работа любого населенного пункта, ведь люди бережно относятся к тому, что сделано по их просьбе. 23 ноября будем рассматривать инициативу об увеличении сроков на подачу инициативных заявок. Люди просят обо всем, в основном о благоустройстве», — отметил Александр Лазарев.

Напомним, закон об инициативном бюджетировании в Челябинской области действует с 1 января 2021 года. Жители региона сами могут принять участие в распределении бюджетных средств, которые будут направлены на решение местных проблем. Это могут быть вопросы благоустройства, ремонта и строительства дорог, модернизации социальных объектов, поддержки и развития физической культуры и спорта, проведения культурных мероприятий.



В 2021 году на эти цели в региональном бюджете было предусмотрено 750 миллионов рублей. Инициатива показала свою состоятельность, что позволило региональным властям принять решение об удвоении этой суммы на следующие периоды.