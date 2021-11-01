Бюджет Челябинской области на 2022 год вырос на 18%

Расходы региона составят 253 млрд рублей

Бюджет Челябинской области на 2022 год вырос на 18%. Расходы составят 253,2 млрд рублей. При этом 70% средств направят на выполнение социальных обязательств. Несмотря на сложную экономическую ситуацию бюджет будет бездефицитным. Этого удалось добиться без коммерческих кредитов. Область получит дополнительные доходы благодаря увеличению отчислений, в первую очередь от металлургических предприятий. Из-за роста цен на мировом рынке заводы увеличивают прибыль, а значит, заплатят больше налогов. ИА «Первое областное» узнало у аналитиков, как горнозаводская экономика сыграла региону на руку в коронакризис.

В Законодательное собрание Челябинской области внесли проект бюджета на 2022 год. Бюджет сформирован без коммерческих заимствований, как и в текущем году. Расходы полностью обеспечены за счет собственных средств (включая остатки доходов с 2021 года) и федеральных ресурсов.

Экономист Сергей Гордеев отмечает, что металлургическая ориентация дает Челябинской области преимущество из-за позитивной конъюнктуры на глобальном рынке.

«Это попытка использовать особо выгодную ситуацию, которая сложилась в экономике. В связи с недавней инициативой было принято дополнительное налогообложение ряда металлургических предприятий. Все они, как правило, платят налоги с большим авансом, потому что заключают долгосрочные договоры. Поэтому в начале следующего года будут крупные поступления, будет пик роста собственных доходов из-за роста цен на металл. Это позволит поддержать бюджет на текущем уровне», — говорит Сергей Гордеев.

Есть вероятность, что и в следующем году экспортные цены на черные и цветные металлы останутся выгодными для отрасли, говорит руководитель агентства SoInvest Анастасия Кузьминова.

«2020—2021 годы — это на моей профессиональной памяти первый период, когда в кризис металлургическая специализация региона принесла ему серьезный бонус. Во все предыдущие кризисы регион нес превосходящие, по сравнению с соседями, потери. Говорить о долгосрочном преимуществе, конечно, нельзя, стоит хотя бы вспомнить вызовы, с которыми металлургия столкнется в обозримом будущем в связи с декарбонизацией и углеродным налогом», — отмечает Анастасия Кузьминова.

С учетом инфляции экономисты прогнозируют умеренный рост бюджетной обеспеченности региона. Это является залогом эффективного использования средств.

По сравнению с соседними регионами, например со Свердловской областью (госдолг — 106 млрд рублей), уровень закредитованности Челябинской области — низкий (25 млрд рублей, ни одного банковского кредита). Регион не закладывает в бюджет на 2022 год коммерческие кредиты.

Рассматривается альтернативный вариант заимствований — инфраструктурные кредиты под конкретные проекты. Они рассчитаны на 15 лет и не будут оказывать сильного давления на бюджет из-за ставки в 3% годовых. Это намного ниже инфляции. Деньги пойдут на обновление общественного транспорта и строительство метро. Это не просто займы, а инвестиции в развитие городов.

«Вопрос в том, сколько стоят кредиты. Если ставка ниже уровня инфляции, это приемлемый вариант. Коммерческая ставка, конечно, высокая — 10—15%, это большая нагрузка на бюджет. Ставка 3% годовых по инфраструктурным кредитам — ниже уровня инфляции. А экономический ущерб от отсутствия необходимой инфраструктуры может быть выше, чем выплаты по этим кредитам», — отмечает Сергей Гордеев.

Анастасия Кузьминова считает: решать назревшие вопросы по дорогам и сетям в условиях растущих цен нужно, не откладывая. По ее мнению, инфраструктурные кредиты из федерального бюджета — выгодный вариант.

Подробнее о статьях расходов бюджета на 2022 год — в материале ИА «Первое областное».

C 3 по 10 ноября на сайте Законодательного собрания Челябинской области будет организовано общественное обсуждение бюджета. В первом чтении главный финансовый документ депутаты рассмотрят 25 ноября. Окончательно бюджет планируют утвердить 23 декабря.