Омбудсмен отмечает, что к ней начали поступать письма от разных организаций, которые «оказывают юридическую помощь» мобилизованным и их родственникам. Все бумаги написаны как под копирку. Коллеги Юлии Сударенко провели эксперимент и позвонили в одну из этих контор с просьбой вернуть бойца на гражданку.
«Нам предложили несколько вариантов „решения проблемы“. Все они незаконные и никогда не приведут к желаемому результату. Тем не менее за услуги с нас попросили 80 тысяч рублей. Заплатить эти деньги попросили сразу, а положительный результат не гарантирован», — замечает Юлия Сударенко.
Омбудсмен напомнила, что жители области могут обращаться к ней и в другие государственные органы напрямую. Обращение можно составить в свободной форме — помощь юристов для этого не нужна.
Также Юлия Сударенко перечислила органы, которые защищают права мобилизованных. Это:
— уполномоченный по правам человека;
— Министерство обороны Российской Федерации.
Кроме того, обращение можно направить через портал «Госуслуги».
Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что родители мобилизованных из Челябинской области смогут получить 50 тыс. рублей. Заксобрание региона уже готовит такой законопроект.
Какие меры поддержки в Челябинской области положены участникам СВО и их семьям и куда обращаться за выплатами и льготами, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Ранее министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о необъявленных мерах поддержки для мобилизованных на Южном Урале. Минсоц заверил, что поможет семьям, не имеющим права на выплаты в 20 и 50 тысяч рублей.
Также назван размер компенсации платы за обучение в ссузах для детей из семей мобилизованных.