В Челябинске лжеюристы разводят на деньги семьи мобилизованных

Мошенники требуют десятки тысяч рублей за помощь, которая не гарантирует результата

Семьи мобилизованных из Челябинской области становятся жертвами лжеюристов. Юридические конторы обещают родным вернуть военнослужащего домой, но по факту только собирают деньги. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Омбудсмен отмечает, что к ней начали поступать письма от разных организаций, которые «оказывают юридическую помощь» мобилизованным и их родственникам. Все бумаги написаны как под копирку. Коллеги Юлии Сударенко провели эксперимент и позвонили в одну из этих контор с просьбой вернуть бойца на гражданку.

«Нам предложили несколько вариантов „решения проблемы“. Все они незаконные и никогда не приведут к желаемому результату. Тем не менее за услуги с нас попросили 80 тысяч рублей. Заплатить эти деньги попросили сразу, а положительный результат не гарантирован», — замечает Юлия Сударенко.

Омбудсмен напомнила, что жители области могут обращаться к ней и в другие государственные органы напрямую. Обращение можно составить в свободной форме — помощь юристов для этого не нужна.

Также Юлия Сударенко перечислила органы, которые защищают права мобилизованных. Это:



— прокуратура;

— уполномоченный по правам человека;

— Министерство обороны Российской Федерации.