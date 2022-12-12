Назван размер компенсации платы за обучение для семей мобилизованных

Получить деньги в Челябинской области может сам военнослужащий и его дети не старше 24 лет

Семьи мобилизованных из Челябинской области могут получить компенсацию за платное обучение детей в ссузах. Региональный Минобр назвал сумму, которую могут вернуть в семейный бюджет.

«Размер денежной компенсации стоимости обучения в государственных и частных колледжах и техникумах составляет до 100% от суммы, прописанной в договоре. Но она не может составлять более 70 тысяч 50 рублей за один учебный год»,

— пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального ведомства.

Если студенты учатся в государственном колледже или техникуме, то заявление о компенсации нужно подавать по месту учебы. Студенты частных образовательных организаций подают заявление в министерство образования и науки Челябинской области, уточняет Минобр.

Компенсацию можно получить на ребенка до 24 лет. Деньги перечисляют на карту родителя или самого ребенка. Средства перечислят до 25-го числа месяца, следующего за тем, когда подано заявление.

