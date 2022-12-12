«Размер денежной компенсации стоимости обучения в государственных и частных колледжах и техникумах составляет до 100% от суммы, прописанной в договоре. Но она не может составлять более 70 тысяч 50 рублей за один учебный год», — пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального ведомства.
Если студенты учатся в государственном колледже или техникуме, то заявление о компенсации нужно подавать по месту учебы. Студенты частных образовательных организаций подают заявление в министерство образования и науки Челябинской области, уточняет Минобр.
Компенсацию можно получить на ребенка до 24 лет. Деньги перечисляют на карту родителя или самого ребенка. Средства перечислят до 25-го числа месяца, следующего за тем, когда подано заявление.
Стало известно о необъявленных мерах поддержки для мобилизованных на Южном Урале. Минсоц поможет семьям, не имеющим права на выплаты в 20 и 50 тысяч рублей.