«Чтобы мобилизованные получили положенную им выплату, мы провели большую работу в пунктах боевого слаживания. Но не все успели подать заявление. Кто-то уже ушел „за ленточку“ и не успел оставить доверенность на родителей, а своих семей у них нет. Я поручил перечислять деньги родителям мобилизованных без доверенности. Скоро появится такой закон. Вопрос рассматривает Заксобрание области», — заявил Алексей Текслер.
Решение о выплате мобилизованным 50 тысяч рублей принято в конце октября. Сегодня получить деньги могут сами мобилизованные, а также их супруги.
Какие меры поддержки в Челябинской области положены участникам СВО и их семьям и куда обращаться за выплатами и льготами, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Ранее министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о необъявленных мерах поддержки для мобилизованных на Южном Урале. Минсоц заверил, что поможет семьям, не имеющим права на выплаты в 20 и 50 тысяч рублей.
Также назван размер компенсации платы за обучение в ссузах для детей из семей мобилизованных.