Родители военнослужащих, мобилизованных из Челябинской области, смогут получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей вместо сына. Об этом в среду, 14 декабря, во время прямой линии с южноуральцам рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Соответствующие поправки в областной закон сейчас рассматривает региональное Заксобрание.

«Чтобы мобилизованные получили положенную им выплату, мы провели большую работу в пунктах боевого слаживания. Но не все успели подать заявление. Кто-то уже ушел „за ленточку“ и не успел оставить доверенность на родителей, а своих семей у них нет. Я поручил перечислять деньги родителям мобилизованных без доверенности. Скоро появится такой закон. Вопрос рассматривает Заксобрание области», — заявил Алексей Текслер.

Решение о выплате мобилизованным 50 тысяч рублей принято в конце октября. Сегодня получить деньги могут сами мобилизованные, а также их супруги.

Какие меры поддержки в Челябинской области положены участникам СВО и их семьям и куда обращаться за выплатами и льготами, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

Ранее министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о необъявленных мерах поддержки для мобилизованных на Южном Урале. Минсоц заверил, что поможет семьям, не имеющим права на выплаты в 20 и 50 тысяч рублей.

Также назван размер компенсации платы за обучение в ссузах для детей из семей мобилизованных.