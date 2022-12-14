Родители мобилизованных смогут получить 50 тыс. рублей вместо мобилизованного сына

Заксобрание Челябинской области уже готовит такой закон

Родители военнослужащих, мобилизованных из Челябинской области, смогут получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей вместо сына. Об этом в среду, 14 декабря, во время прямой линии с южноуральцам рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Соответствующие поправки в областной закон сейчас рассматривает региональное Заксобрание.

«Чтобы мобилизованные получили положенную им выплату, мы провели большую работу в пунктах боевого слаживания. Но не все успели подать заявление. Кто-то уже ушел „за ленточку“ и не успел оставить доверенность на родителей, а своих семей у них нет. Я поручил перечислять деньги родителям мобилизованных без доверенности. Скоро появится такой закон. Вопрос рассматривает Заксобрание области»,

— заявил Алексей Текслер.