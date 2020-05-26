«Зюраткуль» частично открыт для туристов

Посетить нацпарк можно семьёй или группой до пяти человек.

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Национальный парк «Зюраткуль» снова открыт для туристов. Ранее территория была закрыта из-за пандемии коронавируса, однако сегодня, 26 мая, представители нацпарка объявили о том, что разрешено частичное посещение.



Приехать на «Зюраткуль» теперь можно либо семьёй, либо группой до 5 человек. В национальном парке подчеркнули, что открытия ждало множество человек. Такой вывод был сделан по количеству поступающих звонков.

«В национальный парк „Зюраткуль“ поступает много звонков и вопросов о том, можно ли приехать и погулять по берегу озера или подняться в горы. И теперь мы с радостью говорим о том, что приехать к нам наконец-то можно. На основании Распоряжение Правительства Челябинской области от 24.05.2020 г. № 345-рп „О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп“ разрешены прогулки и национальный парк „Зюраткуль“ открывает посещение малочисленными группами до 5 человек или семьям. Также просим на контрольно-информационных пунктах при приобретении входных билетов соблюдать дистанцию не менее 1.5 метров»,— рассказали сайту «Первый областной» представители нацпарка «Зюраткуль».

Рыбакам напоминают, что также в парке действует нерестовый запрет до 15 июня 2020 года. На данный момент рыбалка на озере Зюраткуль и реках парка запрещена, а проезды на Малый и Большой кылы закрыт. Останавливаться с палатками и разводить костры возможно только в специально оборудованных местах, на берегу озера Зюраткуль в районе поселка Зюраткуль и на кордоне «У трех вершин».

Отметим, что сейчас открыто и предварительное бронирование домиков на период с 1 июня. Оставить заявку можно по телефону 8-351-5-55-41.