Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
55.83 -0.1 69.61 +0.15
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Проект формирования здорового образа жизни россиян отклонен

Проект формирования здорового образа жизни россиян отклонен

Антимонопольщики нашли ряд противоречий.
сегодня в 14:41
  |  Общество

Федеральная антимонопольная служба отклонила проект Стратегии формирования здорового образа жизни, разработанный Министерством здравоохранения России. Документ не согласовали из-за ряда противоречий в нем. Среди указанных замечаний есть неточности в определении «Здоровый продукт». Также критике подверглась идея создания экспертного совета для определения продуктов для здорового питания.

Создание при Минздраве России межотраслевого экспертного совета по профилированию пищевой продукции, определяющего отношение пищевой продукции к категории продуктов для здорового питания может привести к созданию дискриминационных условий в отношении производителей иных продуктов питания, так как у розничных потребителей продукция данных производителей будет ассоциироваться как продукция «не для здорового питания». — отмечается в документе, опубликованном на сайте Федеральной Антимонопольной Службы.

Напомним, что проект отправляют на доработку уже не в первый раз. В октябре прошлого года в Минздрав России со стороны ФАС уже направлялись замечания, которые, как отмечается, так и не были учтены.

Общество
Что такое здоровый образ жизни? Минздрав назвал основные критерии
24.01.2018
Что такое здоровый образ жизни? Минздрав назвал основные критерии
Общество
В Чебаркуле снесли опасный для здоровья ледовый городок
13.01.2018
В Чебаркуле снесли опасный для здоровья ледовый городок
Общество
Взрослые россияне просят у Деда Мороза здоровье и деньги
28.12.2017
Взрослые россияне просят у Деда Мороза здоровье и деньги
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Конфликт посетителей ресторана закончился поножовщиной
сегодня в 15:53
Конфликт посетителей ресторана закончился поножовщиной
Наука
Ученые выяснили, кого чаще кусают комары
сегодня в 15:30
Ученые выяснили, кого чаще кусают комары
Общество
Проект формирования здорового образа жизни россиян отклонен
сегодня в 14:41
Проект формирования здорового образа жизни россиян отклонен
Происшествия
В Миассе загорелся склад с утеплителем
  
сегодня в 13:35
В Миассе загорелся склад с утеплителем
Происшествия
«Лада» влетела в столб в Тракторозаводском районе
  
сегодня в 12:24
«Лада» влетела в столб в Тракторозаводском районе
Общество
За одну «ночь» в Челябинской области раскрыли более 100 преступлений
сегодня в 10:40
За одну «ночь» в Челябинской области раскрыли более 100 преступлений
Общество
185 ветеранов труда из Златоуста отправились на отдых в санаторий
вчера в 19:38
185 ветеранов труда из Златоуста отправились на отдых в санаторий
Общество
Конгресс-холл на реке Миасс будет «логической доминантой» центра Челябинска
вчера в 19:27
Конгресс-холл на реке Миасс будет «логической доминантой» центра Челябинска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна