/ Проект формирования здорового образа жизни россиян отклонен

Антимонопольщики нашли ряд противоречий.

Федеральная антимонопольная служба отклонила проект Стратегии формирования здорового образа жизни, разработанный Министерством здравоохранения России. Документ не согласовали из-за ряда противоречий в нем. Среди указанных замечаний есть неточности в определении «Здоровый продукт». Также критике подверглась идея создания экспертного совета для определения продуктов для здорового питания.



Создание при Минздраве России межотраслевого экспертного совета по профилированию пищевой продукции, определяющего отношение пищевой продукции к категории продуктов для здорового питания может привести к созданию дискриминационных условий в отношении производителей иных продуктов питания, так как у розничных потребителей продукция данных производителей будет ассоциироваться как продукция «не для здорового питания». — отмечается в документе, опубликованном на сайте Федеральной Антимонопольной Службы.



Напомним, что проект отправляют на доработку уже не в первый раз. В октябре прошлого года в Минздрав России со стороны ФАС уже направлялись замечания, которые, как отмечается, так и не были учтены.