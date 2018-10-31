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Добывать пропитание в случае зомби-апокалипсиса потребуют у своих боссов челябинцы

На войну с ходячими мертвецами горожане пойдут всем коллективом.
сегодня в 09:31
  |  Общество

Челябинцев не страшит зомби-апокалипсис: они знают, как выжить. 23% уверены, что спасутся в офисе, ведь там есть запасы еды и воды. Правда, больше половины горожан сообщают: их офис не приспособлен для длительного существования, скорее, убежища придется искать в другом месте. В таком случае больше половины южноуральцев собираются объединяться с коллегами, хоть и знают, что это чревато ссорами.

В апокалиптическом мире рано или поздно появляется необходимость отправиться на поиски еды и воды в опасные местности, и нужно назначить главного по таким вылазкам — самого смелого и сообразительного. Треть жителей Челябинска в своем коллективе таковым считают себя, 42% - своего начальника. 18% ответственным назначили бы опытного коллегу, а 10% - никого, потому что смелых и умных у них в коллективе нет. — сообщают исследователи сайта «Зарплата.ру».

Сайт «Первый областной» решил узнать у коллег, как они будут вести себя при нападении зомби. Они единодушно высказалась за объединение перед лицом врага, совместную борьбу с ходячими мертвецами. Но только по своим редакциям. Однако запасов воды и еды в офисе, сообщают сотрудники сайта, точно бы не хватило. В редакции обнаружился и настоящий специалист по зомби-апокалипсису.

Так как коллектив у нас большой, и, скорее всего, он бы поделился на маленькие группы, то смысла долго сидеть в офисе нет. Чем дольше бы сидели, тем больше угрозы со стороны человека и «противоборствующих» групп. Так что лично я бы собрал как можно больше информации о том, что происходит, какие зомби, в каком количестве, когда началось заражение. После этого решил бы, в какую сторону выдвигаться, домой или к родственникам/друзьям, от которых угрозы явно меньше, чем от коллектива. Взял бы с собой нож (он есть в офисе и не один), возможно, какую-то балясину или палку, похожую на бейсбольную биту (в здании идет ремонт), свой рюкзак, наполнил бы его едой и водой (по мере возможности, не вызывая конфликта), кинул бы туда зажигалку и веревку, скотч, отвертку (тоже есть). И выдвинулся бы к точке, которую я уже определил. А там уже дело техники и физической подготовки. Главное быть хладнокровным, бесшумным и быстрым. — поделился сотрудник сайта «Первый областной», пожелавший остаться неизвестным.

Отметим, что опрос проводился в канун Хэллоуина. 90% челябинцев сообщили, что праздновать не планируют.

Для тех, кто все же хочет встретить Ночь всех святых, сайт «Первый областной» подготовил гайд. Читатели узнают, как выбрать тыкву для праздника, как сделать светильник Джека и куда потом с ним идти.

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Комментарии

СОМ
14:31, 31.10.2018
Челябинск православный )))

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