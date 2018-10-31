/ Добывать пропитание в случае зомби-апокалипсиса потребуют у своих боссов челябинцы

На войну с ходячими мертвецами горожане пойдут всем коллективом.

Челябинцев не страшит зомби-апокалипсис: они знают, как выжить. 23% уверены, что спасутся в офисе, ведь там есть запасы еды и воды. Правда, больше половины горожан сообщают: их офис не приспособлен для длительного существования, скорее, убежища придется искать в другом месте. В таком случае больше половины южноуральцев собираются объединяться с коллегами, хоть и знают, что это чревато ссорами.

В апокалиптическом мире рано или поздно появляется необходимость отправиться на поиски еды и воды в опасные местности, и нужно назначить главного по таким вылазкам — самого смелого и сообразительного. Треть жителей Челябинска в своем коллективе таковым считают себя, 42% - своего начальника. 18% ответственным назначили бы опытного коллегу, а 10% - никого, потому что смелых и умных у них в коллективе нет. — сообщают исследователи сайта «Зарплата.ру».

Сайт «Первый областной» решил узнать у коллег, как они будут вести себя при нападении зомби. Они единодушно высказалась за объединение перед лицом врага, совместную борьбу с ходячими мертвецами. Но только по своим редакциям. Однако запасов воды и еды в офисе, сообщают сотрудники сайта, точно бы не хватило. В редакции обнаружился и настоящий специалист по зомби-апокалипсису.

Так как коллектив у нас большой, и, скорее всего, он бы поделился на маленькие группы, то смысла долго сидеть в офисе нет. Чем дольше бы сидели, тем больше угрозы со стороны человека и «противоборствующих» групп. Так что лично я бы собрал как можно больше информации о том, что происходит, какие зомби, в каком количестве, когда началось заражение. После этого решил бы, в какую сторону выдвигаться, домой или к родственникам/друзьям, от которых угрозы явно меньше, чем от коллектива. Взял бы с собой нож (он есть в офисе и не один), возможно, какую-то балясину или палку, похожую на бейсбольную биту (в здании идет ремонт), свой рюкзак, наполнил бы его едой и водой (по мере возможности, не вызывая конфликта), кинул бы туда зажигалку и веревку, скотч, отвертку (тоже есть). И выдвинулся бы к точке, которую я уже определил. А там уже дело техники и физической подготовки. Главное быть хладнокровным, бесшумным и быстрым. — поделился сотрудник сайта «Первый областной», пожелавший остаться неизвестным.

Отметим, что опрос проводился в канун Хэллоуина. 90% челябинцев сообщили, что праздновать не планируют.

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