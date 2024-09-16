Златмаш передал образовательным учреждениям радиаторы

Предприятие поощрило активные учебные заведения

Златоустовский техникум технологий и экономики, колледж имени Павла Аносова, филиал ЮУрГУ, школа № 2, детские сады № 87 и № 95 получили от Златмаша радиаторы «Термал» собственного производства. Оборудование поможет подготовиться к отопительному сезону, сообщает информационная служба предприятия.

«В течение года эти образовательные учреждения принимали участие в заводских мероприятиях, приглашали специалистов нашего предприятия в качестве экспертов и почетных гостей на собственные профориентационные мероприятия. Потом мы подводим итоги и наиболее активным оказываем материальную поддержку»,— отмечает и. о. генерального директора по персоналу и социальной политике АО «Златмаш» Сергей Семенов.

Сотрудничество завода и образовательных учреждений повышает интерес к рабочим профессиям у школьников и воспитанников детских садов. Для студентов же — это отличная возможность закрепить теоретические знания на практике и в дальнейшем трудоустроиться на предприятие.

«Наша дружба с машзаводом длится уже несколько лет, и мы рады, что наша профориентационная работа с детьми важна для градообразующего предприятия. Дошкольники узнают о рабочих специальностях, о продукции, выпускаемой на Златмаше, вникают в процесс ее создания во время интерактивных путешествий и квестов»,— отмечает и. о. руководителя детского сада № 95 Елена Бондарь.

Для предприятия такое взаимодействие является развитием кадрового потенциала и повышением производительности труда.