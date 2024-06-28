Алексей Текслер поздравил сотрудников Златмаша с 85‑летием завода

Предприятие успешно выполняет гособоронзаказ и реализует различные проекты

Сегодня, 28 июня, Златоустовский машиностроительный завод отмечает 85-летие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил руководство и сотрудников предприятия и подчеркнул, что это один из флагманских заводов оборонной промышленности на Южном Урале.

«Основанный в период масштабной индустриализации в 1930-е годы, завод в кратчайшие сроки наладил выпуск стрелкового оружия для армии и в годы Великой Отечественной войны бесперебойно снабжал фронт необходимым вооружением. С тех пор коллектив предприятия бережно хранит и приумножает лучшие трудовые традиции», — отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, сейчас Златмаш является ведущим производителем составных частей ракетных комплексов для Военно-морского флота страны. Предприятие, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», с честью выполняет гособоронзаказ, модернизирует производство и реализует важные экологические и социальные проекты.

Алексей Текслер пожелал всем сотрудникам и ветеранам завода крепкого здоровья, благополучия и успешного воплощения всех намеченных планов.



