«Златмаш» установил в Крыму систему мониторинга за космическим мусором

Радиус наблюдения достигает 40 тыс км

Инженеры Златоустовского машиностроительного завода установили в Крыму оборудование для обнаружения космических объектов и наблюдения за ними. Благодаря новой технике, специалисты смогут оперативно получать информацию о столкновениях и опасных сближениях с космическим объектом, сообщили в пресс-службе «Златмаша».



Новая опорно-поворотная установка может контролировать околоземное пространство на высоте от 500 до 40 000 километров. Заказчиком производства стало Конструкторское бюро специального машиностроения из Санкт-Петербурга.

Установки собрали на современных электронных компонентах, поэтому оборудование будет служить в 2-3 раза дольше своих аналогов.

Отметим, АО «Златмаш» — одно из предприятий «Роскосмоса», в Златоусте оно является градообразующим.