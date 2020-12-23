Журналисты «Первого областного» стали призерами конкурса Минспорта Челябинской области

Недавно в нем появилась новая номинация

В Министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области наградили участников конкурса на лучшее освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта на территории региона в 2020 году.

От медиахолдинга ОТВ призовые места заняли трое журналистов, среди которых и фотокорреспондент сайта 1obl.ru Марина Власова.

В этом году была учреждена новая номинация «Остановись, мгновение», посвященная фотожурналистам.

«Очень много мы смотрим глазами этих людей, очень много интересного мы видим глазами этих людей, поэтому мы приняли решение ввести эту номинацию»,— отметил министр спорта в Челябинской области Леонид Одер.

Марина Власова заняла 3 место, отправив на конкурс серию фотографий с чемпионата России по легкой атлетике, который прошел минувшей осенью. Посмотреть фотографии можно в карусели.

2 место в традиционных телевизионных номинациях «Герои прошлого, кумиры настоящего» и «Спорт без пандемии» заняли журналист Валерий Китченко и редактор еженедельной программы «Весь СПОРТ» Ульяна Любимова соответственно. Ульяна представила материал об участнице двух Олимпийских игр легкоатлетке Тамаре Сорокиной, а Валерий — серию материалов «Тренировки и соревнования южноуральских спортсменов во время пандемии».