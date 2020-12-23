Челябинцы одели елку в секонд-хенд

Авторы лучших игрушек получат подарки

В Челябинске подвели итоги конкурса новогодней игрушки из вторсырья «Подарки для елки — 2020». Необычный смотр детских поделок провели Министерство образования и Министерство экологии области.

«В Челябинской области набирают обороты проекты по вторичному использованию вещей, которые люди обычно привыкли выбрасывать. Участники конкурса в очередной раз доказали, что готовы внести свой вклад в улучшение экологической ситуации. Конкурс „Подарки для елки“ проводится с 2012 года. За восемь лет в нем приняли участие более 30 тысяч человек и было создано несколько тонн игрушек из вторсырья. Опыт Челябинска переняли другие регионы России», — рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

В этом году в конкурсе принимали участие более 4,5 тысячи южноуральцев. И более 150 человек получат призы.

Список победителей можно найти на сайте Министерства экологии Челябинской области.