В Челябинской области за год от стихийных свалок очистили 170 гектаров земли

Люди скидывали мусор прямо в полях

С начала 2024 года в Челябинской области ликвидировали 110 незаконных свалок. Почти 170 гектаров земли южноуральцы загрязнили самыми разными отходами: покрышками, старой мебелью, пакетами, строительными материалами. Как рассказали в региональном министерстве экологии, объем мусора составил 400 тысяч кубометров.





Наглядное «было» и «стало»

В этом году планировали ликвидировать 109 свалок, но объем работы уже превысил ожидаемые результаты. Как поделился замминистра экологии области Сергей Лавров, сейчас ликвидировали свалки в 13 муниципальных образованиях, прямо сейчас работы завершаются в Кунашакском районе.

На всех очищенных территориях ставят специальные знаки, предупреждающие о запрете скидывать мусор в неположенном месте. Такие таблички заодно напоминают о штрафах: для граждан — до 3 тысяч рублей, для предпринимателей — до 50 тысяч. Юрлицам за сброс отходов посреди поля уже придется заплатить от 100 до 250 тысяч рублей штрафа.



