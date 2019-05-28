/ Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре

Все проблемы будут разбирать профессиональные юристы.

В Челябинской области при поддержке регионального омбудсмена Маргариты Павловой появится региональный антикризисный штаб. Он должен помочь южноуральцам освободится от долгов. Разбирать проблемы простых жителей области будут профессиональные юристы.



Отметим, что просрочили свои платежи по кредитам почти 200 тысяч жителей Челябинской области. Люди должны как банкам, так и мирофинансовым организациям, причем многие из них задолжали недобросовестным компаниям, а теперь не знают, как вернуть деньги. Антикризисный штаб, по словам Маргариты Павловой, должен помочь решить проблемы и избавить от новых трудностей при обращении к лже-юристам.

На рынке сейчас много таких объявлений от горе юристов, которые ставят своей целью не помочь, а еще раз на нем заработать. И таких объявлений масса. Открываешь любой сайт — поможем списать банкротство. Когда к нам после этих юристов приходят заявители, бывают очень сложно помочь, потому что они либо усугубляют ситуацию, либо их заставляют еще раз потратить какие-то сумасшедшие деньги на то, что бы избавиться от долгов. И такой антикризисный центр мы предлагаем создать в Челябинской области на базе общественной организации, которую возглавляет Вячеслав Курилин. — рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Антикризисный штаб будет помогать гражданам юридически, а также оказывать психологическую поддержку. Многие должники из-за проблем с деньгами находятся в депрессии. Отметим, что специалисты также намерены разъяснять людям, как отличить добросовестную компанию от мошенников.