Владимир Путин прилетел осмотреть пострадавшие от пожара районы Южного Урала

Президент приземлился в аэропорту Магнитогорска. В его планах — сразу пересесть на вертолет для облета территорий

Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинскую область, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы главы государства, сразу по прилете в аэропорт Магнитогорска он должен пересесть на вертолет и отправиться осмотреть пострадавшие от пожара Карталинский и Нагайбакский районы региона. Президента сопровождают министр МЧС Евгений Зиничев и губернатор Алексей Текслер.



Напомним, Владимир Путин намерен сегодня осмотреть пострадавшие от лесных пожаров районы Южного Урала, провести посвященное борьбе с огнем совещание по ВКС и пообщаться с главой региона Алексеем Текслером.

Поводом для визита главы государства стали лесные пожары, бушевавшие на юге области 8—11 июля. Огонь тогда прошел 15 тысяч гектаров, серьезно навредил заповедному Джабык-Карагайскому бору, ворвался на территорию поселков Карталинского района Джабык и Запасное. На сегодня потерявшие жилье и имущество жители получили компенсации, пять подрядных организаций начали строительство новых домов на месте уничтоженных огнем.