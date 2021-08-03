Хозяйка сгоревшего в Карталинском районе дома пожаловалась на выплату вместо стройки нового жилья

Женщина утверждает, что проблема возникла из‑за путаницы с документами на недвижимость

В Челябинской области возводят новые дома в поселках Запасное и Джабык Карталинского района, где в июле 2021 года крупный пожар уничтожил десятки домов. Жительница поселка Запасного, чей дом по улице Лесной также сгорел дотла, утверждает, что ей отказали в строительстве нового жилья из-за проблем с документами на недвижимость. В региональном Минстрое ответили, что готовы связаться с хозяйкой сгоревшего дома, чтобы решить проблему.

«Помогите включить меня в список на строительство дома, полностью уничтоженного вместе с баней в результате пожара 9 июля в поселке Запасное. С 2002 года, после смерти мужа, я ежегодно проживала там с апреля по октябрь по состоянию здоровья. Мне отказывают в строительстве дома ввиду того, что маленькая площадь, в техническом паспорте на жилой дом от 2001 года жилая площадь указана 32,3 кв. м. Документы оформлял муж, после смерти мужа получила свидетельство на дом в 2004, где площадь указана 24,1 кв. м»,— написала обращение в соцсети «Текслер, помоги» жительница Запасного Нина Аверина.

Женщина рассказала, что в поселке Запасное у нее был двухэтажный жилой дом с печным отоплением. Она утверждает, что не в состоянии построить дом на предлагаемую компенсацию из-за возраста и состояния здоровья. При этом менять место жительства ей бы не хотелось.

«Когда Вы были в Запасном, во время общения Вы сказали, что за нами право выбора. Я выбрала строительство дома, а мне в этом отказывают. Очень надеюсь на положительное решение по поводу строительства дома»,— обратилась к главе региона Нина Аверина.

В региональном Минстрое ИА «Первое областное» ответили, что о жизненной ситуации Нины Авериной знают.

«На текущей неделе запланирована личная встреча министра Юлия Элбакидзе с Ниной Авериной. После чего будет принято решение»,— уточнили в министерстве.

В пострадавших поселках в первую очередь построят дома для тех, кто жил в них постоянно. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подготовило проекты домов на 60, 80 и 100 квадратных метров. Все новые здания по поручению губернатора Алексея Текслера будут газифицированы, даже если ранее в домах действовало печное отопление.

Строительство домов в пострадавших после пожара двух поселках Карталинского района находится на особом контроле губернатора. Завершить возведение нового жилья для погорельцев необходимо до 1 октября 2021 года.

29 июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полпред по УрФО Владимир Якушев оценили ход восстановительных работ в поселках и пообщались с жителями и застройщиками.

Напомним, 9 июля в Карталинском районе пламя от крупного лесного пожара перекинулось на населенные пункты. В результате 78 строений было уничтожено огнем, из них 46 жилых домов.