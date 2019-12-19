Жительница Карталов не смогла собрать деньги на дорогу до Белоруссии, чтобы вернуть потерянного 14 лет назад сына

Женщина пакует чемодан в Москву, где ей пообещали помочь.

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Марина Захарченко очень переживает, собираясь в дорогу. Завтра она вместе с родственниками вылетает в Москву, где наконец-то увидит своего сына, который пропал 14 лет назад. Программа Андрея Малахова «Прямой эфир» полностью взяла на себя расходы по перелету, сотрудники передачи также ожидают прибытия Дмитрия Захарченко из психиатрической больницы Белоруссии, как и планировалось ранее, мужчина отправится в дорогу в сопровождении доктора.

«Я очень рада, что ситуация разрешилась, необходимые средства собрать не получилось, и я счастлива, что мне помогли в Москве», — говорит Марина Захарченко.

Неравнодушные граждане перевели женщине, в общей сложности, 7 тысяч рублей, еще 5 направила местная администрация и 20 пришли от министерства социальных отношений.

Выпуск программы, где произойдет воссоединение семьи, покажут на следующей неделе, там же в Москве Дмитрия осмотрит психиатр, а в Челябинске мужчине окажут помощь местные специалисты, скорее всего, придется оформлять группу по инвалидности.

«В Челябинске Дмитрию Захарченко будет оказана медицинская помощь, диагностика состояния его здоровья, мы уже договорились о том, чтобы в областной психоневрологической больнице его приняли», — комментирует начальник отдела по защите гражданских прав Юлия Белоусова аппарата уполномоченного по правам человека.

Напомним, Дмитрий Захарченко пропал 14 лет назад, когда отправился га заработки, недавно его удалось найти в психиатрическом диспансере в городе Пинске. Известно, что мужчина страдает частичной потерей памяти.