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/ Коммунальная авария остановила работу ЗАГСа в Металлургическом районе

Коммунальная авария остановила работу ЗАГСа в Металлургическом районе

Двери отдела закрыты до устранения ЧП.
сегодня в 10:22
  |  Общество

Жители Металлургического района, которые собирались 24 апреля посетить ЗАГС по личным вопросам, не смогут это сделать. Прием граждан остановлен из-за коммунальной аварии. Подать заявление на регистрацию брака, зарегистрировать рождение или смерть, подтвердить свою личность на портале Госуслуг можно будет только после устранения ЧП.

В связи с коммунальной аварией сегодня, 24 апреля, в первой половине дня отменяется прием граждан в Металлургическом отделе ЗАГС Администрации города до устранения. Возобновление работы планируется к 14:00. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

В ЗАГСе прокомментировали, что на первом этаже произошел прорыв трубы с горячей водой. Помещение серьезно затопило, замкнуло проводку. Сейчас жильцы «девятиэтажки», в которой расположен отдел ЗАГСа, остаются без горячего водоснабжения. 

Отметим, что заключающим брак бояться нечего. По вторникам эта услуга не предоставляется. Устранить аварию в ЗАГСе успеют до пятницы.

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