Жители поселка в Кизильском районе недовольны сбором денег на проект газификации

Люди записали видеообращение для главы региона

В Кизильском районе жители поселка Карабулак утверждают, что не могут подключить свои дома к газу, из-за того что не оплачивали проект газификации. Они записали и разместили в социальной сети «ВКонтакте» видеообращение для губернатора Челябинской области, в котором просят разобраться в ситуации.

В поселке Карабулак проживают в основном пенсионеры, которые «выживают от пенсии до пенсии». Люди утверждают, что у них денег средств, чтобы оплатить проект, подключиться к газу они хотят бесплатно.

«Просим дать нам разъяснение по подключению газа к жилым домам тем жителям поселка, которые не сдавали деньги [на проект], которые начали собирать с 2018 года. Газ начали проводить в 2021-м. И почему сбор денег проходил в принудительном порядке? Говорили, „если вы деньги не сдадите, то вам газа не будет“. Тогда как же указ президента, который вступает в силу с 1 июля 2021 года, о том, что подвод газа к жилым дома будет проводиться бесплатно — за счет средств государства? Глава же наш заявлял, чтобы деньги на проект собирали мы сами»,— обратились жители поселка к главе региона в сообществе «Текслер, помоги».

Глава Кизильского района уверен, что «конфликт раздувается на пустом месте».

«Подготовка проектно-сметной документации в Карабулак — это инициатива самих жителей. Они самостоятельно вложили свои средства на проект и заключили договор с проектной организацией. Нам передали готовый проект. Мы за счет районного бюджета оплатили государственную экспертизу и включили объект в областную программу газификации. Те жители, которые не складывались на проект, — их никто не бросил. Они после завершения строительства газопровода и сдачи его в эксплуатацию, в соответствии с указом президента, получат возможность подключиться к газовым сетям бесплатно до границы их земельных участков»,— объяснил глава Кизильского района Александр Селезнев.

В Кизильском районе один из низких процентов газификации в Челябинской области.

«Поэтому в последние пять лет наш район активно включился в газификацию, чтобы наверстать упущенное. Для подготовки проектов мы максимально используем скромные возможности районного бюджета, при этом в первую очередь поддерживаем те проекты, в которых есть доля участия населения и предпринимателей. Правительство и губернатор Челябинской области максимально помогает нам выделением средств на строительно-монтажные работы. За неполные пять лет строительно-монтажных работ выполнено на 112 млн рублей, проектов подготовлено более чем на 300 млн рублей»,— ответил ИА «Первое областное» глава Кизильского района.

Ранее в Златоусте жителям поселка Дегтярка предложили скинуться на разработку проекта газификации. Жители возмутились сбором средств, посчитав его незаконным, и попросили разобраться в этом региональные власти.

В Минстрое Челябинской области ИА «Первое областное» уточнили, что проектные работы действительно выполняются за счет средств собственников. После этого муниципалитет подает заявку в министерство, чтобы получить средства из бюджета на строительство сетей. Бесплатным будет подключение газа к домам при соблюдении ряда условий.

«Законом предусмотрено подключение частных домовладений к газовым сетям бесплатно в следующих случаях: наличие разводящих газопроводов; расстояние от границ земельного участка до разводящего газопровода не более 200 метров; потребление газа не более 7 кубометров в час. Бесплатное подключение предусматривает строительство газовых сетей только до границ земельного участка. А газификация на территории участка проводится, как и ранее, за счет средств граждан», — сообщили в министерстве.

Обязанность по подключению возлагается на единого оператора газификации (самая крупная газоснабжающая организация региона). Подключение будет проводиться на основании заявлений граждан. Для упрощения процедуры подачи заявления по принципу «одного окна» планируется использование системы многофункциональных центров.

В ведомстве уточнили, что по этому закону в Челябинской области возможно подключить к газу 86 тысяч домовладений с общими затратами 23 миллиардов рублей. Единый оператор в регионе пока не определен. Общий уровень газификации Челябинской области на сегодня составляет 73,6 процента.

В начале июня 2021 года Государственная дума с поправками «Единой России» приняла закон о газификации земельных участков. Это должно ускорить газификацию частных домов.

Добавим, с 1 июля в Челябинской области начнет действовать субсидия на подключение к газу. По инициативе губернатора Алексея Текслера единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей смогут получить одинокие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньги можно потратить, частично компенсируя расходы на покупку и установку внутридомового газового оборудования.