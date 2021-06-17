Платить или не платить: в Златоусте жители возмутились сбором денег на проект газификации

В Минстрое объяснили, что эти работы выполняются за счет собственников законно

В Златоусте жителям поселка Дегтярка предложили скинуться на разработку проекта газификации. Жители возмутились сбором средств, посчитав его незаконным, и попросили разобраться в этом региональные власти. В Минстрое Челябинской области ИА «Первое областное» ответили, что проектные работы действительно выполняются за счет средств собственников. После этого муниципалитет подает заявку в министерство, чтобы получить средства на строительство сетей.

Проект за деньги, строительство сетей — за счет бюджета

В поселке для местных жителей разместили объявление о сборе денег на проект газификации.

«Уважаемые жители, начался сбор средств на проектно-изыскательные работы по газификации в размере 10 тысяч рублей. Сбор денежных средств будет производиться ООО „ЗлатГазСтрой“. Там же можете получить консультацию юриста по всем интересующим вопросам. Оплату денежных средств необходимо произвести до 26 июня 2021 года», — говорится в объявлении.

Жители считают, что такой сбор средств незаконный и проводить эти работы, по всей видимости, должны районные власти.

«Просим вас помочь разобраться со сбором денежных средств с жителей поселка Дегтярка города Златоуста для газификации», — обратилась в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети жительница поселка Надежда Силаева.

В администрации Златоуста людям пояснили, что разработка проектно-сметной документации (и госэкспертиза) магистральных сетей газоснабжения для подключения к газу частного сектора проводится за счет средств жителей. За счет бюджета округа или региона затем ведется строительство газопровода.

«Такой механизм позволяет более оперативно решать вопросы по газификации частного сектора. На совещании, проведенном при замглавы округа по строительству, с участием председателя КТОС поселка, было решено, что поселок разрабатывает проектную документацию, после чего проектная организация размещает документацию на сайт госэкспертизы для получения заключения», — ответили в администрации Златоуста.

Проектную документацию планируют подготовить до сентября 2021 года. После получения положительного заключения госэкспертизы мэрия направит заявку в Минстрой региона для получения финансирования на строительство газопровода в поселках Дегтярка и Уржумка.





Кого подключат к газу бесплатно?

В начале июня 2021 года Государственная дума с поправками «Единой России» приняла закон о газификации земельных участков.

«Путин же закон подписал, чтобы всему населению провести бесплатно газ», — отметил участник сообщества «Текслер, помоги» в обсуждении по газу в Златоусте.

В мэрии эту информацию подтвердили. Но дело в том, что речь идет о бесплатном подключении газа в дома частного сектора, которые уже располагают необходимой инфраструктурой.

«Действительно, президент поручил правительству с участием „Газпрома“ и властей регионов обеспечить до 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домов. Тем не менее механизм реализации этого поручения профильными ведомствами еще не разработан, порядок действий в настоящее время непонятен. Для оперативного решения вопроса по газификации поселка считаем возможным продолжать работу по подготовке проектной документации за счет средств жителей поселков Дегтярка и Уржумка», — добавили в администрации Златоуста.

В региональном Минстрое ИА «Первое областное» уточнили, что в федеральный закон «О газоснабжении в РФ» были внесены изменения, которые должны ускорить газификацию частных домов.

«Законом предусмотрено подключение частных домовладений к газовым сетям бесплатно в следующих случаях: наличие разводящих газопроводов; расстояние от границ земельного участка до разводящего газопровода не более 200 метров; потребление газа не более 7 кубометров в час. Бесплатное подключение включает строительство газовых сетей только до границ земельного участка. А газификация на территории участка проводится, как и ранее, за счет средств граждан», — сообщили в министерстве.

Обязанность по подключению возлагается на единого оператора газификации (самая крупная газоснабжающая организация региона). Подключение будет проводиться на основании заявлений граждан. Для упрощения процедуры подачи заявления по принципу «одного окна» планируется использование системы многофункциональных центров.

В ведомстве уточнили, что по этому закону в Челябинской области возможно подключить к газу 86 тысяч домовладений с общими затратами 23 миллиардов рублей. Единый оператор в регионе пока не определен. Общий уровень газификации Челябинской области на сегодня составляет 73,6 процента.

Добавим, с 1 июля в Челябинской области начнет действовать субсидия на подключение к газу. По инициативе губернатора Алексея Текслера единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей смогут получить одинокие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньги можно потратить, частично компенсируя расходы на покупку и установку внутридомового газового оборудования.