Жители поселка в Брединском районе пожаловались на отмененный автобусный маршрут до Магнитогорска

Рейсы убрали из-за сниженного пассажиропотока

Жители поселка в Брединском районе пожаловались на отмененный автобусный маршрут до Магнитогорска Рейсы убрали из-за сниженного пассажиропотока

Жителям поселка Маяк Брединского района стало сложнее добираться до Магнитогорска. Об этом на личном приеме граждан сегодня, 10 апреля, губернатору Челябинской области рассказала жительница Зульфия Садыкова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Муниципалитет прикреплен к Магнитогорску по медобслуживанию, также в город ездят на учебу студенты. Но в 2020 году маршрут отменили: пассажиров стало мало.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, со следующей недели автобусное сообщение будет налажено благодаря межмуниципальному маршруту по регулируемым тарифам «Бреды-Магнитогорск». Новый автобус будет курсировать трижды в неделю. Все льготы, которые предусмотрены федеральным законодательством для пассажиров, при этом сохранят.

«Мы сейчас помогаем муниципалитетам вводить маршруты по регулируемым тарифам, потому что не все частники маршруты берут, считая их невыгодными, а если берут, то, соответственно, могут не выполнять свои обязательства. Поэтому вводим регулируемый тариф, который субсидируем. Обеспечиваем и новым транспортом, и гарантией движения по графику», — пояснил Алексей Текслер.

Напомним, что в рамках личного приема граждан губернатор также поручил заняться ремонтом Дома культуры в селе Алексеевка Варненского района и отремонтировать важный для селян участок дороги в Октябрьском районе.