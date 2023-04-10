В селе Алексеевка Варненского района отремонтируют единственный существующий спортзал

Поручение по итогам личного приема граждан дал Алексей Текслер

К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на личном приеме обратилась художественный руководитель Дома культуры села Алексеевка Варненского района Людмила Гулевич. Она обратила внимание на то, что учреждение капитально не ремонтировалось с 1982 года и давно нуждается в обновлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Людмила Гулевич пояснила, что в Доме культуры есть зрительный и танцевальный залы, библиотека, а еще есть единственный на селе спортзал.

Алексей Текслер уточнил, что Дом культуры в этом году вошел в программу нацпроекта «Культура» и будет отремонтирован, на это выделена субсидия.

«Также нужно сделать ремонт в спортзале Дома культуры, пусть по другой программе, но это нужно сделать одновременно с ремонтом помещений учреждений культуры. Этот вопрос поручаю проработать и выполнить ремонт всех помещений Дома культуры. Плюс необходимо благоустроить прилегающую территорию и организовать подъезд», — поручил Алексей Текслер.