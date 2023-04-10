В Октябрьском районе приведут в порядок щебеночную дорогу, соединяющую два населенных пункта

По этому пути возят детей в школу, доставляют посылки, ведут медицинское обслуживание

В 2023 году между деревней Александровка и селом Каракульское Октябрьского района отремонтируют важный участок дороги. Поручение на личном приеме граждан сегодня, 10 апреля, дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

О плачевном состоянии дороги рассказала жительница деревни Александровка Татьяна Земенкова. По ее словам, дорога разбита, но жителям она очень нужна: по ней доставляют в школу детей, врачей на помощь пациентам, осуществляют почтовое сообщение. Алексей Текслер согласился, что приводить дорогу в порядок нужно.

«По сути, дорога, о которой вы говорите, щебеночная, нужно, чтобы она была заасфальтирована и комфортна для жителей. Этот вопрос будет решен в рамках программы комплексного развития сельских территорий, которую мы активно реализуем. В этом году дорога будет построена, вопрос берем на контроль», — сообщил губернатор.

Напомним, что в рамках личного приема граждан он также поручил заняться ремонтом Дома культуры в селе Алексеевка Варненского района.