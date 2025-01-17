Жители Миасса выберут место для новой стелы

Плиту установят в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

В честь присвоения Миассу звания «Город трудовой доблести» будет установлен памятный знак. Об этом написало сетевое издание «Миасский рабочий.RU».

Глава округа Юрий Ефименко сообщил, что администрация получила множество поздравлений с этим историческим событием от почетных граждан, ветеранов, представителей предприятий, общественных организаций и жителей города.

«Теперь наша задача — совместно выбрать место для установки памятной стелы „Город трудовой доблести“, чтобы выразить глубочайшую благодарность миасцам, чьи трудовые подвиги 80 лет назад приблизили Великую Победу»,— подчеркнул Юрий Ефименко.

Президент Владимир Путин присвоил городу почетное звание «Город трудовой доблести». Это признание заслуг как миасцев, которые ковали Великую Победу, так и современников, которые трудятся сегодня на благо новой победы.

Напомним, в прошлом году памятную стелу «Города трудовой доблести» установили в Златоусте. Кроме того, еще два города Южного Урала носят это звание: Челябинск и Магнитогорск.