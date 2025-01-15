Алексей Текслер поздравил южноуральцев с присвоением Миассу звания «Город трудовой доблести»

Решение принято президентом РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с присвоением Миассу звания «Город трудовой доблести». Решение принято президентом Владимиром Путиным в ходе заседания оргкомитета «Победа».

«Мы гордимся трудовыми подвигами наших земляков, южноуральцев. Миасс внес свой значительный вклад в общее дело Победы. В годы Великой Отечественной войны самоотверженный труд жителей и предприятий города неоднократно отмечался государственными наградами. Сегодня вся Челябинская область вновь подтверждает свою славу „опорного края державы“. Работники наших стратегических предприятий, как и их предшественники, самоотверженно трудятся, чтобы как можно скорее приблизить победу», — отметил Алексей Текслер.

Миасские предприятия (тальковая фабрика, трест «Миассзолото», леспромхоз, Сыростанский мраморный карьер, комбинат стройматериалов) выпускали продукцию для фронта. Миасский напилочный завод кардинально перестроил свою работу, увеличив в несколько раз производство инструментов.

Позже там было организовано автономное производство на базе перевезенных в город цехов Московского автомобильного завода имени И. В. Сталина. Отсюда на фронт уезжали знаменитые «Катюши». Всего за время войны автозавод выпустил 6800 автомобилей.

Миасс станет четвертым городом в Челябинской области, который удостоен звания «Город трудовой доблести». В 2020 году городами трудовой доблести стали Челябинск и Магнитогорск, в 2022 году — Златоуст.

Почетное звание также присвоят уральским Кургану, Верхней Пышме и Салехарду.