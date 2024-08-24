Символ гордости и благодарности: что говорят златоустовцы о новой стеле

14-метровая стела в честь присвоения Златоусту звания «Город трудовой доблести» стала доминантой пощади ДК «Металург»

В Златоусте торжественно открыт новый памятник — 14-метровая гранитная стела с бронзовыми вставками стала архитектурной доминантой пощади ДК «Металург». В открытии приняли участие ветераны и труженики тыла, трудовые династии, родственники и участники специальной военной операции, а также губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона приветствовал всех и поздравил со знаменательным событием:

«Это символ нашей благодарности легендарным людям, кто в годы Великой Отечественной войны совершил невероятное, сотворил трудовой подвиг. Верой и правдой, день и ночь работали на предприятиях Златоуста и приближали Победу! Мы чтим легендарный подвиг златоустовцев».

Алексей Текслер заявил, что и сейчас мы живем в непростое рубежное время, противостоим коллективному Западу и всей нечисти неонацизма:

«Открытие этой стелы — это и знак преемственности того, что на Южном Урале, в Златоусте, делается все для уже новой Победы над врагом. И нет никакого сомнения, что эта победа будет за нами! От всей души поздравляю ветеранов, которые находятся здесь. Огромное вам спасибо! Низкий вам поклон! И сегодняшнее поколение молодых людей, которые защищают нашу страну на фронте, они являются вашими последователями. Нет никакого сомнения, что как и в годы Великой Отечественной войны, уже новое поколение южноуральцев, защитит нашу страну и освободит ее от нечисти».

Гранитная стела — сдержанна и благородна: на пилонах техникой советской мозаики выложены фотографии времен Великой Отечественной войны. На фризе — фрагменты панорамы Сталинградской битвы. Мотив взяли с клинка, который изготовили в 1943 году мастера Златоустовской оружейной фабрики.

«Все мотивы стелы перекликаются, так же как история и современность. Златоустовскую тематику — художественная обработка металла — поддерживает золотистый барельеф, который, в свою очередь, повторяет узор с сабли маршала Георгия Жукова, с которой он принимал участие в Параде Победы на Красной площади», — рассказал один из авторов стелы, представитель мастерской «Отражение» (Санкт-Петербург) .

Представительница трудовой династии Уткиных Нина Георгиевна Курочкина (она смеется: у них в династии есть еще и Гусевы), общий стаж работы на заводе имени Ленина — больше 540 лет:

«Сегодня испытываю огромную гордость. В годы войны на заводе работали основатель нашей династии Михаил Иванович Уткин, мой папа Гусев Георгий Петрович, Хатунцевы — сестра Михаила Ивановича со своими детьми. Я сегодня здесь за них за всех. Уверена, что они были бы довольны признанием их вклада в Победу, ведь наш завод был одним из лучших предприятий военного комплекса»

Толкачевой Римме Ивановне в декабре будет 95. Она труженик тыла, работала на швейной фабрике с 13 лет, отсюда же ушла на пенсию.

«Помню, присылали гимнастерки и телогрейки, мы их чинили и снова отправляли на фронт. А потом чего только мы не шили! И бронежилеты, и палатки, и парашюты, и рукавицы, и белье... А потом, после 12-часовой смены мы, молодежь, брали носилки и шли к госпитальному трамваю встречать раненых», — вспоминает Римма Ивановна.

У нее тоже основное чувство — гордость. Рассказывает, что когда звание города трудовой добести присвоили Челябинску и Магнитогорску, не выдержала, набрала на горячую линию Владимиру Путину — с обращением, что Златоуст, тыловой город-арсенал, как никто заслуживает этого почетного звания.

А еще Римма Ивановна говорит, что слово «стела» — женского рода, и это тоже символично:

«В любой войне тяготы тыловой жизни — и работы — преодолеваются именно благодаря женщинам. Тыл — это на 60% женщина».

Все предприятия Златоуста в годы войны стали военными предприятиями. Все 1418 дней и ночей без праздников и выходных город работал на оборону. Более полутора миллиона тонн стали, 1 400 миллионов тонн проката, почти 14 миллионов корпусов снарядов и мин, более 100 тысяч пулеметов различных марок, более 40 тысяч авиационных пушек сделали златоустовцы за годы войны. В начале войны Металлургический завод Златоуста был единственным заводом в стране, выпускавшим высококачественную сталь. Здесь же выпускали и особые «черные ножи», которые активно использовали в рукопашных схватках бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса.

Напомним, почетное звание было присвоено городу 15 ноября 2022 года — «За значительный вклад жителей города в достижении победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», в целях увековечения подвига тружеников тыла в Великой Отечественной войне.