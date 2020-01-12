Неизвестный оставил 10 ящиков книг на улице в Озерске

Жители города не дали пропасть литературе.

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В Озерске на улице Октябрьская неизвестный выставил 10 ящиков наполненных книгами. О том, что литературные произведения лежат на улице, жители города сообщили в социальных сетях.

«Между октябрьской 19 и 21 книги лежат. Заберите кому надо, что бы не раскидали по сторонам», — гласит запись в паблике «Говорит Озерск».

В комментариях пользователи активно обсуждали, почему книги не отвезли и не отдали в библиотеку. Некоторые предлагали отнести издания на помойку. Но ящики с книгами лежали на улице совсем недолго. По словам пользователей, через час на месте не осталось ни одного экземпляра, все были разобраны книголюбами.