В Миассе частный инвестор хочет открыть сквер с уличным кинотеатром и гамаками

Горожане выбирают концепцию нового пространства для отдыха

Мэрия Миасса объявила о начале голосования за концепцию нового сквера на проспекте Макеева. Жители могут выбрать понравившийся эскиз общественного пространства из двух вариантов. Провести благоустройство территории инициировал частный инвестор. Оба варианта предусматривают закрытие автодороги между многоквартирными домами, сообщает администрация города.

Обновленный сквер «Ракетостроителей», по разработанным эскизам инвестора, должен стать городским местом отдыха для взрослых и детей. В вариантах концепции его реконструкции предлагается обустроить территорию воркаут площадкой, уличными тренажерами, качелями, скамьями и столами, детскими игровыми площадками.

В первом варианте автор концепции предлагает снести 147 деревьев в сквере и поблизости. А взамен высадить в упорядоченном виде 125 деревьев и 490 кустов кизильника и 11 кустов ирги. На территории обустроят тренажеры для занятий воркаутом.

Второй вариант предлагает оставить большую часть зеленых насаждений в том виде, что они есть сейчас. Сносятся 38 деревьев в сквере, а взамен планируется высадить 116 деревьев, 5 кустов ирги и 81 куст кизильника. Проект предполагает размещения гамаков, лазалки для детей и детские игровые комплексы.

«Отметим, что оба варианта проектов исключают сквозной проезд из дома № 11 к дому № 5 через сквер. Остаётся тротуар-проезд для специализированной техники — скорой помощи и пожарной. Кроме того, каждый из проектов включает благоустройство территории „Детской школы искусств № 3 им. В. А. и В. Я. Лопатко“. Там заасфальтируют дорожки и оборудуют парковочные места», — прокомментировали в мэрии.

После одобрения большинством жителей проекта благоустройства, администрация проведет опрос по наполнению сквера воркаут площадкой, велопарковкой, уличным кинотеатром.



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