Жители Копейска устроили «доску позора» нелегальным перевозчикам мусора

Рабочие на автомобилях выгружают мусор у контейнерных площадок

В Копейске жители устали от переполненных контейнерных площадок и объявили войну нелегальным перевозчикам мусора. Последние вывозят небытовые отходы и выгружают их прямо у контейнеров. Копейчане решили устроить в социальных сетях «доску позора» для таких нарушителей, и меры оказались действенными, сообщает пресс-служба регоператора по обращению с отходами.

Жители сами выявляют нарушителей и размещают их фото в местных пабликах в социальных сетях. Так, накануне пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Копейск» разместили снимок, на котором мужчина выгружает огромные мешки на контейнерной площадке в поселке Горняк.

По словам очевидцев, от мешков исходил неприятный запах. В комментариях некоторые жители поселка узнали автомобиль, с которого не раз выгружали отходы на других площадках.

«Соседка-пенсионерка сделала замечание, а он руки стал распускать на беззащитную женщину. Данная мусорная площадка находится под видеонаблюдением, и тебя, надеюсь, обязательно привлекут к ответственности», — написал во «ВКонтакте» автор поста.

В паблике «Подслушано Горняк» местные жители также выложили пост с предупреждениями владельцу грузовика. На фото не стали показывать госномер, но автор поста предупредил об ответственности за несанкционированный сброс мусора.

«Сегодня в 12:20 на автомобиле ВАЗ-2104 серебристого цвета… (номер пока не разглашаю) с прицепом на мусорной площадке была устроена несанкционированная свалка строительного мусора. Предупреждаем… владельца автомобиля, …ты обязан приехать и загрузить обратно свои мешки и отвезти на свалку… Не вздумай в лес увозить, судя по твоему маршруту, ты так и хотел. Если мешки будут завтра лежать, видео попадет в отдел контроля и сюда, пусть поселок знает своих героев», —

написал автор поста.

«И что удивительно, спустя сутки выгруженные отходы были вывезены с контейнерной площадки. Это также было зафиксировано на видео, кадры выложили в социальной сети. Впрочем, пристыженный нарушитель правил размещения отходов вывез не все мешки. Самые тяжелые так и остались лежать возле контейнерной площадки»,

— прокомментировали в Центре коммунального сервиса.

Пост вызвал волну возмущения местных жителей.

Представитель регоператора пояснил, что разделяет возмущение копейчан.

«Для вывоза подобного мусора его собственник должен заключить отдельный договор с компанией, которая имеет соответствующую лицензию», — сообщили в ЦКС.

В центре также напомнили о штрафах, которые ждут нарушителей:

— для граждан — в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

— для должностных лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

— для юридических лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Напомним, недавно ЦКС объявил акцию: в центре призвали фиксировать на фото и видео автомобили, которые выбрасывают мусор вдоль дорог. Регоператор по обращению с отходами также рассказал, как жители Миасса вновь захламили расчищенные места несанкционированных свалок.