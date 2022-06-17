Жители Миасса вновь захламили расчищенные места несанкционированных свалок

Отходы свозят грузовыми автомобилями

В Миассе земельные участки, на которых были ликвидированы стихийные свалки, вновь обрастают отходами. К такому выводу пришли участники рейда по местам складирования мусора — представители городских властей и регоператора по обращению с отходами. В Центре коммунального сервиса рассказали, как на глазах у проверяющих местные жители вывезли навоз и даже части коровьих ног.

В 2020 и 2021 годах в Миасском городском округе выделили деньги на очистку территории от несанкционированных свалок. Места многолетних скоплений отходов расчистили, и спустя год-два они вновь заполнены мусором.

Так, окраины частного сектора за улицей Заимочной напоминают свалку. Территорию очистили в 2020 году, тогда с площадки вывезли 175 тонн отходов.

«Место представляло ужасное зрелище: вдоль грунтовой дороги на несколько километров были свалены, без преувеличения, горы бытового и строительного мусора. Спустя два года пустырь вновь напоминает свалку, и это несмотря на то, что на примыкающих к окраине улицах благоприятная ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО): на улицах стоят контейнеры, мусор вывозят по графику», — рассказали в ЦКС.

Участок в районе Южного кладбища также напоминает свалку: здесь собрали строительный мусор, старые автомобильные покрышки, лом от сгоревших построек.

«Судя по объемам, отходы сюда свозят грузовыми машинами. В ходе выездного осмотра этот факт подтвердился. Участники рейда стали очевидцами незаконного сброса мусора из „Газели“, водитель которой выгрузил на землю навоз, а также отходы, которые можно причислить к биологическому мусору, а именно — отходы от разделки крупного рогатого скота: обрезки шкур, фрагменты коровьих ног», — пояснили в ЦКС.

Такие отходы должны утилизироваться на специальных площадках: сбрасывать их в полях и лесах запрещено, как и на свалках и полигонах.

В Челябинской области с 2018 года идет работа по ликвидации несанкционированных свалок. Составлен специальный реестр. Только в 2022 году в области уже ликвидировано более 100 таких незаконных полигонов.

«В региональный список на тот момент было включено 95 стихийных свалок, выявленных на территории Миасского городского округа. Общие затраты областного и городского бюджетов на их ликвидацию составили порядка 6,5 млн рублей. В этом году мы планируем освоить 2,1 млн. рублей. Аукционы проведены, подрядчики уже приступили к исполнению свою договорных обязательств. Однако из тех, что мы уже убрали, некоторые возникли вновь. Получается непрерывная, бесконечная борьба», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики и транспорта администрации Миасского городского округа Владимир Степанов.

По словам Владимира Степанова, в общей сложности администрации Миасского городского округа в ближайшее время предстоит ликвидировать порядка 56 объектов накопленного вреда. Одна из главных причин образования стихийных свалок в Миассе — удаленность объектов, которые могли бы принимать мусор на переработку.

«Сегодня любые отходы, не относящиеся к твердым коммунальным, организациям и физическим лицам приходится самостоятельно вывозить за 100 км на действующий полигон ТБО в Сосновский район либо заключать договор со специализированной компанией на транспортировку. Учитывая длинное транспортное плечо, стоимость таких услуг достаточно высокая, что становится неподъемной нагрузкой для многих компаний. В среднем затраты только на транспортирование составляют около шести тысяч рублей за тонну, и это без стоимости обработки и утилизации отходов. То, что мы увидели в ходе рейда, к сожалению, заставляет сделать вывод: многие предпочитают экономить и вывозят отходы не на действующий полигон, как того требует законодательство, а до ближайшего оврага», — рассказывает руководитель Карабашского кластера Центра коммунального сервиса Кирилл Кобзев.

Представители сферы обращения с ТКО и органов власти уверены: изменить ситуацию к лучшему поможет создание в Карабашском кластере современных объектов переработки отходов, отвечающих всем экологическим требованиям. Без них сократить затраты на вывоз мусора просто невозможно.