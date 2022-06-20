В Челябинской области появится виртуальная «доска позора» для экохамов

Борьбу с нечистоплотными автомобилистами объявили в ЦКС

200 мешков мусора с шестикилометрового участка дороги «Обход города Челябинска» собрали сотрудники Центра коммунального сервиса. Теперь регоператор по обращению с отходами предлагать снимать на видео тех, кто выбрасывает мусор по дороге из своих авто. Фото и видео можно размещать в соцетях с хештегом #ЭкоХам74.

«Такой подход может значительно облегчить работу организаций, которые получают бюджетные деньги на обслуживание и уборку проезжих частей и примыкающих к ним обочин. Снятые видео и фото помогут ЦКС контролировать работу компаний, которые по договорам с региональным оператором вывозят бытовой мусор на полигоны», — прокомментировали в ЦКС предложение.

На подобную меру регоператор вынужден пойти после экоакций по наведению порядка на обочинах дорог. В июне 60 человек расчистили обочины автодороги, которая ведет на полигон ТБО в Полетаево. С шестикилометрового участка было собрано почти 200 мешков с отходами.

В центре не отрицают, что иногда мусор разлетается на обочину или примыкающую лесополосу от техники перевозчиков ТБО. Чтобы избежать этого, автомашины натягивают специальные изолирующие сетки. Кроме того, в ЦКС устанавливают наблюдение за перевозчиками — инкогнито отслеживают движение мусоровозов, фиксируя это на видеокамеру.

«Большая часть мусора представлена строительными отходами, коробками от фастфуда, а также автохламом (покрышками, осколками бамперов и других элементов автотранспорта). В собранном мусоре также можно было найти пятилитровые бутылки с отходами жизнедеятельности. ЦКС вряд ли может установить, кто виноват в каждом факте сброса мусора в лесу или на обочине, это работа правоохранительных органов. Однако очевидно, что для кардинального решения вопроса с загрязнением территории требуется системная профилактическая работа. И жители Челябинской области могут в этом помочь», — обосновали свою позицию в центре.

ЦКС предлагает южноуральцам фиксировать факты сброса или разлета мусора из проезжающего автотранспорта и с хештегом #ЭкоХам74, а также с указанием даты и места зафиксированного инцидента, выкладывать такой контент в социальной сети «ВКонтакте».