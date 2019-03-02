/ Медиахолдинг ОТВ проверил, как коммунальщики справляются с уборкой снега

Для этого корреспондент телеканала проехал по челябинским дорогам на тюнингованной машине.



Этой зимой Челябинск погряз в снегу, Несмотря на убранные главные магистрали, во дворах лежат сугробу, а на дорогах иногда возникают пробки в 9 баллов, Свое недовольство уборкой манежных осадков высказывали мэр Челябинска Владимир Елистратов и глава региона Борис Дубровский. Губернатор и вовсе не постеснялся устроить разнос главам районов за заваленные снегом тротуары.

Телеканал ОТВ решил проверить, насколько челябинские коммунальщики справляются с уборкой снега. Проведя собственный эксперимент. Для этого, корреспондент программы «Итоги. Время новостей» проехался по улицам областной столицы на тюнингованном советском автомобиле. Как отметил владелец машины, автолюбитель по имени Александр, зима — время экстремального вождения, когда любая оплошность в уборке улиц может стать причиной ДТП.

Вместе с Александром корреспондент программы «Итоги. Время Новостей» проехал по основным дорогам Челябинска, таким как улица Ленина, Шершневский мост, и северо-запад города. Результаты эксперимента и полный сюжет смотрите в программе «Итоги. Время новостей» в субботу и воскресенье, в 21:30 на телеканале ОТВ.