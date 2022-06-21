Жители Челябинской области начали сбор первых груздей

Любители тихой охоты делятся локациями и лесными трофеями в соцсетях

Уже несколько недель жители Челябинской области делятся в социальных сетях локациями и фотографиями лесных трофеев. А буквально вчера южноуральцы собрали первые грузди! Мы изучили социальные сети и сделали подборку грибных мест в окрестностях областного центра. Куда отправиться ближайшим свободным вечером с лукошком в руках — читайте в нашем материале.

Погода на Южном Урале этим летом благоволит любителям тихой охоты. Грибной сезон благодаря частым дождям и теплу начался раньше обычного. Маслята, шампиньоны и подберезовики пошли еще в начале июня.

Теперь рекорды бьют грузди — обычно на Южном Урале они появляются не раньше середины июля, но в этом году благородные грибы, с опережением в месяц, южноуральцы уже собирают. Но за груздями придется проехать до Кыштыма.

«Направление Кыштым — Увильды, отвели душу! Попались подосиновики, грузди сухие, волнушки, подберезовики, маслята, сыроежки, боровики. Боровики, маслята и подберезовики в основном переросшие и червивые. Всем удачной тихой охоты», — написала в крупном сообществе «Грибы Грибники Рыбалка Отдых Челябинская область» накануне Лена Курбатова.

А вот за подберезовиками далеко ездить не нужно: полные ведра с грибами фотографируют и выкладывают южноуральцы после посещения лесов в поселке Трубном и даже Полетаево, неподалеку от озера Аргази, в лесах Сосновского, Еткульского, Аргаяшского районов. Пользователи не сообщают точных локаций, но все пишут о том, что грибов в лесах много и хватит всем.

Подосиновики собирают в пролесках поселка Биргильда. В Троицком районе пошли белые грибы.

«Я сегодня за час почти 10-литровое ведро набрала», — хвастается все в том же сообществе подписчица о лесах Златоуста.

Пользователи между тем в грибном азарте сплотились в настоящее сообщество. В нескольких группах ведутся ветки сообщений о поиске попутчиков из Челябинска, о продаже грибов, о советах для новичков, о рецептах грибных заготовок.

«Никогда не заблудитесь с приложением „Навигатор пешехода-грибника“. Перед заходом в лес запускаете программу, после соединения со спутниками фиксируете местоположение машины и спокойно заходите хоть на 15 км вглубь леса. Когда надо вернуться, снова запускаете программу, выбираете сохраненную точку, и приложение голосом ведет вас к машине: „Идите прямо“, „Возьмите влево на 10 градусов“, „До конца маршрута осталось ... метров“», — дает дельные советы один из подписчиков «грибного сообщества».

Между тем в Челябинской области дождь, грозы и тепло становятся для июня типичной погодой — самой лучшей для появления новых грибов. Ожидаются ли осадки в среду, 22 июня, — в нашем материале.