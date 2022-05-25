Жители Челябинской области в мае собирают первый урожай грибов

Тихая охота стартовала в окрестностях Челябинска, Златоуста, Нязепетровского района и на юге региона

В Челябинской области в конце мая стартовал сезон грибов. Пасмурная погода радует любителей тихой охоты: в социальных сетях и закрытых группах жители области делятся локациями и фотографиями трофеев из лесов. В ИА «Первое областное» изучили соцсети и определили, где собирают маслята, шампиньоны, подберезовики и сморчки.

Сообщения о первых грибах появились еще в конце прошлой недели, когда проливные дожди сменялись кратковременными прояснениями и потеплением. Знающие люди в это время отправляются в лес. В окрестностях Челябинска — в Красноармейском и Сосновском районах шампиньоны собирают даже в садах и на дачах.

В паблике «Мамы Челябинска» пользователи обсуждали первый урожай маслят. Одна из пользователей сети выложила фото с грибами и уточнила, что набрала их недалеко от дачи в поселке Полевой.





В Кусе уже собирают сморчки. Непривлекательные на вид грибы появились первыми в регионе, их уже заметили в нацпарке «Зигальга» еще 18 мая.







Сморчок — стремительный гриб, он быстро появляется и также быстро исчезает. Так что увидеть его в лесу, а тем более набрать корзинку — большая удача. Но время испытать ее еще есть, «сморчковый» урожай в «Зигальге» можно собирать до начала июля. За сморчками на охоту в лес выходят и жители Златоуста. В богатых златоустовских лесах собирают и маслят.

На юге региона: в Нагайбакском, Брединском, Карталинском районах жители собирают урожай шампиньонов.

«А я с утра пробежку сделала! Брединский район. Буду мариновать», — хвастается подписчица группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «Вконтакте» Галина Панькова, демонстрируя полный таз грибов с белыми шляпками.





В Нагайбакском районе шампиньоны собирают жители села Париж. Они не делятся точными локациями, но в сельской группе активно хвастаются свежесобранным урожаем.

«Стал замечать, что и в Челябинской, и в Свердловской областях говорят о появлении маслят. Сперва не поверил, в конце-концов ведь май еще, а у нас в Нязепетровском районе они появляются обычно в середине июня. Сходил на окраину города, туда, где обычно их собираю, а там... таких мутантов-переростков, да еще и не червивых, я никогда не встречал! Немного побродив в радиусе 100 метров, нашел еще немного. Где-то большие уже, где-то еще только-только появляться начали. В целом я доволен. Пару деньков подождать, и молодые подрастут. Все это было найдено в черте города, надо бы еще за город сгонять, может там что есть», — поделился фотографиями семейств маслят пользователь Денис Мажипов в местной группе для грибников.





Светлана Сумцева сегодня обнаружила подберезовик в Еткульском районе.

«Вот и я открыла сезон-2022. Шеломенцево Еткульский район. Заехала в осиновый Буш в Белоносово, сухо, но грибы потихоньку просыпаются», — написала женщина в группе про ягоды и грибы Челябинской области.

Помимо урожая грибов жители региона отмечают, как много мусора оставляют после себя в лесах гости.