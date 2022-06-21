Летняя жара вернется в Челябинскую область

В регионе потеплеет до 29 градусов, осадков синоптики не обещают

В среду, 22 июня, в Челябинской области прогнозируют потепление. Осадков не ожидается. При этом погода будет ветреной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от +9 до +14°C, днем воздух прогреется от +20 до +25°C, на юге потеплеет до +29°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на среду прогнозируют от +12 до +14°C, днем столбики термометров покажут до +25°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.