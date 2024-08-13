Жители Челябинской области наблюдали северное сияние в ночь на 13 августа

Собрали фотографии очевидцев из соцсетей

В ночь на 13 августа жители Челябинской области и ряда других регионов увидели северное сияние. Фотографиями они поспешили поделиться в социальных сетях.

«На часах три часа ночи. А за окном — северное сияние!»— написал один из жителей Снежинска и прикрепил красочные снимки.

Необычное для региона природное явление наблюдали жители и других городов.





Северное сияние можно увидеть во время магнитных бурь, которые, кстати, бушуют на земле уже который день. Как сообщают ученые, сияние возникает тогда, когда поток солнечного ветра достигает магнитного поля нашей планеты и сталкивается с атомами кислорода в атмосфере.





В последнее время северное сияние — не такая уж и редкость для Челябинской области. Жители региона наблюдали его всего неделю назад, 5 августа. Также сияние появлялось в небе над регионом в апреле и мае.

Фото в тексте: «Подслушано в Снежинске», vk.com