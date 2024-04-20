Жители Челябинской области наблюдали северное сияние в ночь на 20 апреля

Редкое для региона явление продолжалось около часа

Минувшей ночью жители Челябинской области увидели северное сияние. Фотографии опубликовали в городском паблике Снежинска. По словам одного из местных жителей, редкое явление можно было наблюдать с 23:30 до 00:30.

Синоптики областного Гидрометеоцентра сообщили, что северное сияние в умеренных широтах бывает из-за магнитных бурь.

«Полярное сияние — это оптическое явление в ионосфере, выражающееся в свечении разряженного воздуха на высотах от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Оно возникает от проникновения в верхние слои атмосферы заряженных частиц при быстрых колебаниях интенсивности магнитного поля Земли. Заряженные частицы или солнечный ветер, достигающий земную атмосферу, связаны с солнечной активностью, вспышками на солнце и, как следствие, магнитными бурями на Земле»,— рассказали синоптики.

Северное сияние жители Челябинска наблюдали в 1942, 1948, 1957 и 1963 годах, а также по несколько раз в 1990 и 2023 годах.