Жители Челябинской области наблюдали северное сияние в ночь на 11 мая

Оно вызвано сильнейшей магнитной бурей

Минувшей ночью на нашей планете началась сильнейшая магнитная буря. По словам ученых, солнечный ветер достиг скорости 1200 километров в секунду, чего не было уже как минимум 12 лет. В связи с этим почти во всех уголках России можно было наблюдать северное сияние. Увидели его и жители Челябинской области. Снимками они поделились в социальных сетях.

Жительница Снежинска прямо посреди ночи взяла камеру и отправилась на Лысую гору. Вот такие снимки ей в результате удалось сделать.

Запечатлела северное сияние и южноуралочка Анна Калинцева. По ее словам, «поймать» в объектив редкое явление удалось после полуночи.

Вот таким было небо над Златоустом. Фотографировал Артем Сивцов.

Камеры засняли северное сияние и над Таганаем.

А вот какую красоту заснял миасец Василий Ткачев.

По данным астрономов, пик сильнейшей бури придется сегодня ориентировочно на полдень. Сильные возмущения продлятся до второй половины дня 12 мая.