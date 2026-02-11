Жители Челябинской области могут создавать приватные каналы в MAX

Там они могут публиковать фото, видео, заметки и записывать медиасообщения

Жители Челябинской области теперь могут создавать приватные каналы в национальном мессенджере MAX. Ранее эта функция была доступна только официальным аккаунтам. Теперь все пользователи из России и Беларуси смогут вести свои каналы: публиковать посты, фотографии, видео, записывать медиасообщения, выбирать реакции и управлять подписками.

Создать канал просто: необходимо зайти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана, нажать кнопку «Создать приватный канал». Оформить его можно по своему вкусу: добавить фото, название и описание, а также настроить приватность.

«Национальный мессенджер демонстрирует высокие темпы развития, открывая все больше цифровых возможностей для удобного и безопасного общения жителей между собой и с госорганами. Уверен, что функционал по созданию каналов в МАХ найдет широкое применение среди пользователей национального мессенджера на Южном Урале и по всей стране. Это отличная альтернатива зарубежным платформам для решения локальных задач — от общения с соседями, коллегами, единомышленниками до создания каналов по интересам, организации мероприятий, обсуждения повседневных вопросов», — подчеркнул первый заместитель министра цифры Челябинской области Василий Кокорюкин.

Отметим, что в конце января число пользователей национального мессенджера составило 89 миллионов.

Южноуральцы могут пообщаться с представителями управляющих компаний в домовых чатах в MAX, а также следить за ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, самые важные и оперативные новости Челябинской области — в канале ИА «Первое областное».