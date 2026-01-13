Южноуральцы могут задавать вопросы управляющим компаниям в МАХ

Представители организаций будут отвечать в официальных домовых чатах

Жители Челябинской области теперь могут задавать вопросы управляющим компаниям в национальном мессенджере МАХ. Ответы будут получать собственники многоквартирных домов, вступивших в официальные домовые чаты.

Уже функционирует почти 15 тысяч чатов, где присутствуют представители управляющей организации, а также чат-бот мобильного приложения «Госуслуги Дом». Сотрудники УК уведомляют обо всех важных событиях, а чат-бот напоминает о передаче показаний данных счетчиков и о своевременной оплате ЖКУ. Чтобы вступить в чат своего дома, нужно открыть приложение «Госуслуги Дом», выбрать свою недвижимость и нажать кнопку «Домовый чат».

Кроме того, в мессенджере MAX можно узнавать главные новости Челябинска и Челябинской области в официальном канале ИА «Первое областное».