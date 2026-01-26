Челябинцы теперь могут записаться к врачу через MAX

Это станет доступно через новый чат‑бот

В Челябинской области заработал новый чат-бот. Теперь пациенты могут записаться к врачу через MAX, сообщает пресс-служба Минздрава.

Чат-бот работает круглосуточно. Он пошагово распишет, как записаться к определенному специалисту в удобное время. Также бот работает в местах, где отсутствует связь.

Бот попросит назвать ваши фамилию и имя и ввести номер полиса. После этого появляется список специалистов. Он ориентирован на медицинскую организацию, к которой прикреплен пациент. Пользователю видно свободную дату, когда можно попасть на прием, и время.

Кроме того, в мессенджере уже появились каналы ресурсоснабжающих организаций. Там также можно задавать вопросы управляющим компаниям.

А еще в MAX можно узнавать главные новости Челябинска и Челябинской области в официальном канале ИА «Первое областное».