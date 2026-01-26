В Челябинской области заработал новый чат-бот. Теперь пациенты могут записаться к врачу через MAX, сообщает пресс-служба Минздрава.
Чат-бот работает круглосуточно. Он пошагово распишет, как записаться к определенному специалисту в удобное время. Также бот работает в местах, где отсутствует связь.
Бот попросит назвать ваши фамилию и имя и ввести номер полиса. После этого появляется список специалистов. Он ориентирован на медицинскую организацию, к которой прикреплен пациент. Пользователю видно свободную дату, когда можно попасть на прием, и время.
Кроме того, в мессенджере уже появились каналы ресурсоснабжающих организаций. Там также можно задавать вопросы управляющим компаниям.
А еще в MAX можно узнавать главные новости Челябинска и Челябинской области в официальном канале ИА «Первое областное».