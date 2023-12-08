70% опрошенных россиян хотят, чтобы Владимир Путин выдвинулся на новый срок

Запрос вырос более чем вдвое за последние годы

В МИА «Россия сегодня» обсудили общественные запросы накануне избирательной кампании перед выборами президента. Специальный круглый стол прошел с участием Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). По данным опросов, 70% уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок.

По данным экспертов, этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы. Также соцопросы фиксируют, что россияне знают о сроках проведения выборов президента России. 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично.

«Среди декларирующих участие в выборах — 92%. 89% россиян считают выборы президента РФ важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах — 94%. 78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей — патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)», — отмечает руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По словам управляющего директора проектов фонда Ларисы Паутовой, в ответе на вопрос: «Какие эмоции у Вас чаще вызывает Владимир Путин?» — респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность.

«74% опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее», — отмечает она.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов считает рост в обществе запроса на выдвижение Владимира Путина закономерным и логичным.

«А кто еще может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания», — отметил эксперт.

По словам Глеба Кузнецова, руководителя Экспертного совета ЭИСИ, Запад не упустит возможности вмешаться в российские президентские выборы, как делал это всегда.

«Выборы в России будут проходить не только в России, но и в контексте внешнеполитических отношений нашей страны. У оппонентов есть цель нанести России стратегического поражения Основные инструменты для этого: непризнание выборов, провокации, утверждения, что выборы прошли нечестно, неправильно. Тем не менее легитимность этих выборов будет обеспечена за счет высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», — пояснил эксперт.

Эксперты отметили, действительно все социологические опросы показывают, насколько высок запрос на то, чтобы Владимир Путин не оставлял пост президента, и насколько высока важность выборов для населения.

*Всероссийский репрезентативный опрос. Объем выборки: 1600 респондентов. Взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Тип выборки: Стратифицированная случайная выборка, извлеченная из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Погрешность: 2,5% (р<0,05). Тип выборки: Формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы.