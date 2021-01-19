Жители Челябинской области могут принять участие в распределении бюджетных средств

Для этого нужно отправить заявку на конкурс

С 1 января в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании. Оно предполагает участие жителей региона в распределении бюджетных средств для решениях наиболее важных проблем. В текущем году по распоряжению губернатора Алексея Текслера на реализацию предложений граждан направят 750 млн рублей.



Прием проектов от южноуральцев уже стартовал, он продлится до 1 марта. Предложения могут быть направлены, например, на благоустройство, ремонт и строительство местных дорог, обустройство социальных объектов, поддержку и развитие физической культуры, школьного и массового спорта, проведение культурных мероприятий. В проекте на инициативное бюджетирование необходимо описать проблему, обосновать предлагаемый способ ее решения, указать ожидаемые результаты и предварительный расчет расходов.

Заявку может подать группа граждан численностью 10 и более человек, проживающих в одном муниципалитете. Всем участникам должно быть от 16 лет. С проектами могут выступить также органы территориального общественного самоуправления или старосты сёл. Заявки принимают администрации населенных пунктов. Рассматривать поступившие проекты конкурсные комиссии в муниципалитетах будут в марте и апреле.

«Проведение всех конкурсных процедур важно начать как можно раньше, чтобы не потерять сезон. Это касается и дорог, и благоустройства, и стройки — всех мероприятий. Особенно когда речь идет о сезонных объектах»,

— отметил на областном совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер.

Заявкам будут ставить баллы по определенным критериям. Идеи, набравшие наибольшие оценки, реализуют.