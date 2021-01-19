В Челябинске и Магнитогорске открылись новые судебные участки

Их открыли в районах с наибольшей нагрузкой на мировых судей

В Челябинской области заработали два новых судебных участках. Один из них — в Тракторозаводском районе Челябинска, другой — в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

По итогам 11 месяцев 2020 года средняя нагрузка на одного мирового судью в регионе составила 5 тысяч 454 дела, при этом в Орджоникидзевском районе Магнитогорска — 6 тысяч 866 дел, а в Тракторозаводском районе Челябинска — 10 тысяч 442 дела.

«Открытие новых судебных участков позволит более равномерно перераспределить нагрузку в этих районах. Стабилизировать их работу и повысить качество судопроизводства», — отметил начальник Главного управления юстиции региона Валерий Быков.

Прием заявителей в новых участках ведется с 11 января. Судебный участок № 8 Тракторозаводского района Челябинска расположился по адресу: улица Героев Танкограда, 35, а судебный участок № 9 Орджоникидзевского района города Магнитогорска находится во «Дворце правосудия» по адресу: улица Николая Шишка, 10.