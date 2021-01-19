У жителей Челябинской области появилась возможность отправиться в блог-тур по регионам вместе со звездами интернета

Южноуральцам предлагают поддержать столицу региона в проекте «ТопБлог»

Челябинск может войти в блог-тур проекта «ТопБлог», благодаря чему жители города смогут познакомиться с известными блогерами и актерами, принять участие в организованных ими мастер-классах, а также узнать, как правильно вести социальные сети. Сам же город может стать центром привлечения туристов.

Платформа «Россия — страна возможностей» при поддержке центров «Мой бизнес» организовала проект «ТопБлог» для регионов с разной численностью населения с целью повышения привлекательности туризма внутри России. Но это невозможно без освещения в популярных в наши дни социальных сетях. Поэтому у жителей Челябинска есть отличная возможность не только научиться вести социальные сети и познакомиться со звездами, но и сделать город популярным среди туристов.

«Если Челябинск наберет наибольшее количество голосов и войдет в ТОП-15, то его посетят тележурналист Елена Летучая, актриса Comedy Woman Наталия Медведева, певица MIA BOYKA, сценарист и актер Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, блогер Ирина Акопян, блогеры социальной сети „ТикТок“ Настя Рыжик, Максим Мягков, Сергей Штепс, наставники конкурса „ТопБЛОГ“»,— сообщают в пресс-службе «Территории бизнеса-74».

По словам генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, в проекте есть направление «Лайфстайл и путешествия», участники которого станут новыми амбассадорами регионов России.

«Во время блог-тура они и представители других треков проекта вместе со своими наставниками сделают сотни постов. Значит миллионы подписчиков увидят самые красивые города и места нашей страны. Уверен, что их впечатления вдохновят россиян на новые туристические открытия»,— отметил Алексей Комиссаров.

Проголосовать за Челябинск можно здесь до 25 января 2021 года. Принять участие в конкурсе, попасть на мастер-класс, получить возможность стать амбассадором и отправиться в тур по регионам-победителям можно здесь до 5 февраля 2021 года.

