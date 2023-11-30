Жители Челябинской области могут пожаловаться на качество капремонта в Госжилинспекцию

Надзорное ведомство проконтролирует гарантию на работу

На некачественный капитальный ремонт южноуральцы теперь могут пожаловаться в государственную жилищную инспекцию. Новый федеральный закон предусмотрел контроль за деятельностью регоператора по капремонту. Например, горожане могут сообщить о замене одних видов работ другими или о несоблюдении гарантии, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».



Накануне в Челябинске региональная Общественная палата и Госжилинспекция провела круглый стол по вопросам ЖКХ. На нем и обсудили тонкости работы с регоператором.

«В общественную палату Челябинской области поступает достаточное количество обращений по поводу проведения капремонта и жалоб. Но я не говорю, что они всегда обоснованы, потому что в каждом случае надо разбираться. Возникает проблема, связанные с надзором и проверками, по региональному оператору по капремонтам», — сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Якобюк.

По словам начальника ГУ ГЖИ региона Рашиды Ковалевой, ведомство проверит не только качество проводимых работ, но и сроки — до окончания пятилетнего срока гарантии.