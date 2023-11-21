Под Троицком после капремонта открыли врачебную амбулаторию

Здесь принимают жителей нескольких поселков

Врачебная амбулатория поселка Родники, что под Троицком, возобновила прием пациентов после капитального ремонта. Ремонтные работы шли с февраля. В здании заменили кровлю, системы отопления, водоснабжения и канализации, полы, потолки, окна и стены. В амбулаторию завезли новую мебель и медицинское оборудование, открыта палата дневного стационара. В целом на капитальный ремонт было потрачены 23,6 млн рублей.

«В Родниковской амбулатории я работаю ровно 20 лет. Но такого масштабного ремонта у нас никогда не было — так, побелим-покрасим, и на этом все. А сейчас на работу идем, как на праздник. Здесь все современно, красиво и функционально», — говорит старшая медсестра Гульмира Ергалиева.

Капитальный ремонт проведен в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». За время реализации программы модернизации в Троицком районе капитально отремонтированы девять фельдшерско-акушерских пунктов, две врачебные амбулатории и одна участковая больница.