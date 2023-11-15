Плата за капремонт в Челябинской области вырастет на 5,3% в 2024 году

Минимальный взнос составит 11,8 рубля на один квадратный метр

С 1 января 2024 года в Челябинской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличится на 5,3% и составит 11 рублей 80 копеек на один квадратный метр. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Правительство Челябинской области постановляет: установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2024 год в размере 11,80 рубля»,— говорится в документе.

Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно и действует на протяжении всего года.

В Фонде капремонта Челябинской области уточнили, что в феврале 2024 года жители Челябинской области получат квитанции с расчетом платежей на основе нового утвержденного взноса.