С 1 января 2024 года в Челябинской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличится на 5,3% и составит 11 рублей 80 копеек на один квадратный метр. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Правительство Челябинской области постановляет: установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2024 год в размере 11,80 рубля»,— говорится в документе.
Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно и действует на протяжении всего года.
В Фонде капремонта Челябинской области уточнили, что в феврале 2024 года жители Челябинской области получат квитанции с расчетом платежей на основе нового утвержденного взноса.